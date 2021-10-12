Небезпечні отрутохімікати в одному з районів Києва. Шкідливі нафтопродукти, що повитікали із цистерн виявили екоінспектори. Кажуть - порушення залізницею вимог охорони навколишнього середовища - не рідкість. Хто прибере цей бруд - з'ясовувала наша кореспондентка Оксана Тупальська.

Небезпечні для людини викиди нафти, олій та побутового бруду виявили екологи на території локомотивного депо "Дарниця" у Києві. Непотріб вкрив ділянку площею майже 400 квадратних метрів. За порушення виписали штраф 10 млн грн.

Павло Іванов, начальник державної екоінспекції столичного округу:

Пред'явили претензії суб'єкту господарювання. У нього є два варіанти - це добровільна сплата збитків, які були нанесені державі, або в судовому порядку.

Хто заплатить за забруднення має визначити екокомісія Укрзалізниці, бо у депо є вагони як державного перевізника, так і приватних компаній. Та додають - у найближчі сім років мають змінити половину зношеного парку вагонів - тоді ризиків для екології поменшає.

Валерій Ткачев, заступник директора з тарифної політики департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця":

Состояние вагонного парка - это наша головная боль. На сегодня из 174 тысяч вагонов, которые курсируют на территории УЗ, 95 тысяч курсируют с истекшим сроком службы.

Забруднення залізницею земельних ділянок у межах населених пунктів - не рідкість. Розповідає Ксенія Іванова з міжфракційного депутатського об'єднання "За техногенну та екобезпеку". На цих світлинах - бурі плями, виявленні у різних регіонах. У Коростені на Житомирщині, Апостоловому на Херсонщині та біля Мукачева на Закарпатті. Експертка додає - у бюджеті-2021 передбачено майже пів мільярда гривень на контроль за екологією та ліквідацією негативних наслідків діяльності.

Ксенія Іванова, експерт міжфракційного депутатського об'єднання "За техногенну та екобезпеку":

В Укрзалізниці ганебний екологічний стан. Сотні тисяч земель є надто забрудненими. Правлінням не приймається рішення щодо централізованих закупівель послуг по знешкодженню забруднених нафтою земель, по проведенню екологічного аудиту.

Якщо кошти своєчасно не будуть направлені на потреби довкілля, Укрзалізниця буде вимушена витратити їх на штрафи екологічним ревізорам, зазначають парламентарі. Та додають - скільки саме грошей на залізничну екологію буде закладено у держбюджеті на наступний рік, у комітетах ради ще сперечаються. Адже виділені суми витрачатись мають з користю для природи.