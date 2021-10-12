Вакцинованим українцям дозволили відвідувати Британію без обмежень [ Редактировать ]
Велика Британія дозволила повністю вакцинованим українцям в'їзд без карантину. Утім, друге щеплення потрібно зробити не менше ніж за 14 днів до прибуття. Там визнають вакцини компаній "АстраЗенека", "Пфайзер", "Модерна" та "Джонсон і Джонсон". Українські ковід-сертифікати відтепер діятимуть і на території Франції.
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Там визнають вакцини компаній "АстраЗенека", "Пфайзер", "Модерна" та "Джонсон і Джонсон".
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