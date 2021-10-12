Цьогоріч білорусько-литовський кордон перейшли понад 4 тисячі мігрантів, більшість з них - іракці.

І поки військові у Литві тренуються, місцеві прикордонники стикаються з реальними викликами щодоби. Найбільшу від кінця серпня партію зі 121-го нелегального мігранта удалося зупинити стражам литовського кордону.

Як і зазвичай останнім часом, група нелегалів намагалася потрапити в країну з боку Білорусі. Цьогоріч білорусько-литовський кордон перейшли понад 4 тисячі мігрантів, більшість з них - іракці.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку нелегалів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим Вільнюс оголосив надзвичайну ситуацію.