Вільнюс оголосив надзвичайну ситуацію через потік мігрантів [ Редактировать ]
І поки військові у Литві тренуються, місцеві прикордонники стикаються з реальними викликами щодоби. Найбільшу від кінця серпня партію зі 121-го нелегального мігранта удалося зупинити стражам литовського кордону.
Як і зазвичай останнім часом, група нелегалів намагалася потрапити в країну з боку Білорусі. Цьогоріч білорусько-литовський кордон перейшли понад 4 тисячі мігрантів, більшість з них - іракці.
Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку нелегалів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим Вільнюс оголосив надзвичайну ситуацію.
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