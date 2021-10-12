Зняти енергетичну залежність України може газ власного видобутку — Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Зняти енергетичну залежність України міг би газ власного видобутку. За словами лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, його собівартість... гривня за куб.
Вона вимагає, щоб громадяни та бюджетні установи отримували паливо саме за собівартістю. Бо на думку Тимошенко, навіть прописані в Меморандумі знижені ціни для побутових споживачів та бюджетних установ не є справедливими.
Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":
В меморандумі записали, що 13 гривень за кубометр, це в 13 разів дорожче ніж український газ і виходить так, що зараз і по 13 гривень немає, так як щойно ми почули. По 46 гривень за кубометр пропонують для дитячих садочків, шкіл і лікарень. 47 гривень - це в 47 разів дорожче, ніж кубометр газу, хто забирає у людей ці гроші, хто забирає у бюджету ці гроші?
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Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що країна готова до опалювального сезону на 90 відсотків, а деякі міста навіть на 100.
Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Що палива в українських сховищах достатньо.
Попри підписаний Меморандум з центральною та місцевими владами і "Нафтогазом" про фіксований тариф, на місцях вже почалися проблеми. На Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації.
Тепловики говорять про нову хвилю зростання заборгованості за їхні послуги, а люди думають, як урізати й без того скромні сімейні бюджети.
І зараз для всіх завдання номер один - пережити зиму. Аби зменшити фінансовий тягар, цілі міста переходять на індивідуальне опалення.