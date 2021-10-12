Зняти енергетичну залежність України міг би газ власного видобутку. За словами лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, його собівартість... гривня за куб.

Вона вимагає, щоб громадяни та бюджетні установи отримували паливо саме за собівартістю. Бо на думку Тимошенко, навіть прописані в Меморандумі знижені ціни для побутових споживачів та бюджетних установ не є справедливими.

Юлія Тимошенко, народний депутат, голова партії "Батьківщина":