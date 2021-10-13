На ситуацію з газом - відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко - розмістив допис у Фейсбуці.

У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Адже палива - в українських сховищах достатньо. І Нафтогаз цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. Для побутових споживачів тариф - сім із половиною гривень за куб, а для соціальної сфери - неповні 17.