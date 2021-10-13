Офіс президента відреагував на ситуацію з газом в областях країни [ Редактировать ]
На ситуацію з газом - відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко - розмістив допис у Фейсбуці.
У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу. Адже палива - в українських сховищах достатньо. І Нафтогаз цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. Для побутових споживачів тариф - сім із половиною гривень за куб, а для соціальної сфери - неповні 17.
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В "Нафтогазе" предлагают бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов покупать у "Нафтогаза" "голубое топливо" пл 16,8 грн/кубометр с транспортировкой и НДС
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