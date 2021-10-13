Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддерживает проект постановления правительства о временном запрете на экспорт лома черных металлов до 31 декабря 2022 года (включительно), в том числе, исходя из экологических соображений, пишут "Українські новини".

Об этом говорится в письме ЕБА в адрес первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко.

"Эксперты ассоциации детально проанализировали проект постановления и выражают свою поддержку инициативе временному до 31 декабря 2022 год (включительно) запрету на вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта товаров по коду согласно УКТ ВЭД 7204 "Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)"", - говорится в нем.

ЕБА считает, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности на пути к декарбонизации.

"Временное ограничение экспорта вводится, в том числе, исходя из экологических соображений. Так, каждая тонна повторно использованного металлолома уменьшает выбросы СО2 на 1,5 тонн, использование железной руды на 1,4 тонн и угля на 740 кг, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из природных материалов", - подчеркивается в письме.

ЕБА также констатирует, что для украинской металлургии такие результаты имеют особое значение в контексте ожидаемого введения механизма пограничного углеродного корректировки (carbon border adjustment, CBAM), расходы на который для металлургов, по подсчетам представителей бизнеса, могут достигать 628,3 млн. евро ежегодно.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября 2021 года Министерство экономики опубликовало проект постановления правительства о временном (до конца 2022 года) запрете экспорта металлолома из страны, на чем в последнее время настаивает ассоциация "Укрметаллургпром".

"Обеспечение отечественных металлургических предприятий металлоломом, который образовался на территории Украины, приобретает стратегическое значение для бесперебойного производства и поставки металлопродукции для нужд отечественного военно-промышленного комплекса, машиностроения, восстановления инфраструктуры", – отмечается в пояснительной записке к документу.

В ней указывается, что с учетом международных соглашений запрет не будет применяться по отношению к экспорту в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию и страны ЕАСТ.