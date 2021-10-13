Іноземця возили від лікарні до лікарні, і зрештою - так і не довезли!

Смерть італійця в українській кареті швидкої допомоги. У Чернівецькій області іноземця возили від лікарні до лікарні, і зрештою - його так і не довезли до реанімації!

Чому так сталося? Яка хвороба була в пацієнта? Іван Сірецький розповість.

Медичний пінг-понг, і це в буквальному сенсі. На Буковині пацієнта швидкою возили з лікарні до лікарні. Поки він не помер. І це попри те, що чоловіка вже з дому медики забрали в непритомному стані. Лікарів 72-річному громадянину Італії, який жив в селі Сторожинець, викликала його співмешканка.

Володимир Єленєв, генеральний директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицина катастроф:

Виїхала бригада екстреної медичної допомоги, виявила хворого без свідомості, взяла його на борт, доставила в найближчу лікарню. Найближча лікарня - це була Сторожинецька центральна районна лікарня.

У медзакладі італійцю діагностували інсульт. У чоловіка супутньо був ще й цукровий діабет. Однак ушпиталювати його у райцентрі відмовились, бо не мають відповідного контракту із НСЗУ. Та й у реанімації - жодного вільного ліжка.

Олександр Войцеховський, директор Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування:

Хворий під час огляду розцінений як транспортабельний, а оскільки в нас нема, ще раз повторюю, інсультного пакету, то він потребував дообстеження, лікування в умовах спеціалізованого закладу.

Тому чоловіка відправили швидкою до Чернівців. А це за 30 кілометрів. Але й там в обласній лікарні від нього відхрестилися. Мовляв, це ковідна госпітальна база і реанімація переповнена хворими на коронавірус. Тому порадили їхати до лікарні швидкої допомоги. Черговий лікар апелював до наказу Обласного департаменту охорони здоров'я.

Сергій Бродовський, медичний директор Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Такі пацієнти з ендокринною патологією згідно цього наказу скеровуються в інший лікувальний заклад. Вони пробули, буквально, поки вони написали у супроводжуючому листі, пару хвилин і вони поїхали далі.

В обласній лікарні пояснюють, бригада швидкої не наполягала на терміновій госпіталізації хворого.

Сергій Бродовський, медичний директор Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Не було ніяких, скажем так, зі сторони медичного персоналу карети медичної допомоги, що стан важкий, потрібно надати допомогу - цього всього не було і не звучало. Тобто наш лікар хворого не бачив, він сюди не попадав.

До третього медзакладу італійця не встигли довезти.

Володимир Єленєв, генеральний директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Після того, як бригада від'їхала від приймального відділення обласної лікарні, хворий дав зупинку серця. 30 хвилин проводилися реанімаційні заходи - безрезультатні. Хворий помер в кареті швидкої допомоги.

Аби розібратися у ситуації, у Департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОДА створили клініко-експертну комісію.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації:

Можу сказати одне, що якщо потрібна невідкладна медична допомога, то любий заклад медичний, який знаходиться до цього місця, має надавати цю допомогу. Тобто є багато питань, і багато відповідей. Ми повинні розібратися і дамо вам відповідь.

Свою відповідь вже дали в обласному бюро судмедекспертизи. Згідно з їхнім висновком, смерть чоловіка настала через пневмонію, спричинену ковідом та ускладненнями хронічних хвороб. Та от примітно, що іноземця не приймали до двох медзакладів, бо там лікують лише пацієнтів із коронавірусом…