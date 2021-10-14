Шторм "Компасу" вирує на Філіппінах [ Редактировать ]
На Філіппінах вирує шторм "Компасу". Уже відомо щонайменше про 13 загиблих, - повідомляють місцеві ЗМІ. Ще дев'ятеро - вважають зниклими безвісти. Шторм накрив сотні населених пунктів. Повалив дерева, затопив автошляхи, пошкодив будинки, а також подекуди спровокував зсуви ґрунту.
Нині на місцях працюють загони рятувальників. "Компасу" також ударив і по Гонконгу. Там відомо про одного загиблого та п'ятьох травмованих. Це - другий шторм для Гонконгу за останні три дні.
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