На Філіппінах вирує шторм "Компасу". Уже відомо щонайменше про 13 загиблих, - повідомляють місцеві ЗМІ. Ще дев'ятеро - вважають зниклими безвісти. Шторм накрив сотні населених пунктів. Повалив дерева, затопив автошляхи, пошкодив будинки, а також подекуди спровокував зсуви ґрунту.

Нині на місцях працюють загони рятувальників. "Компасу" також ударив і по Гонконгу. Там відомо про одного загиблого та п'ятьох травмованих. Це - другий шторм для Гонконгу за останні три дні.