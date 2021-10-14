Вільям Шетнер став членом екіпажу другого туристичного рейсу у космос [ Редактировать ]
Компанія Blue Origin удруге спорядила в космос туристів. Політ тривав близько 11 хвилин. Піднялися на висоту понад 100 кілометрів, перетнули так звану лінію Кармана. Це - умовна межа.
Вважають, що з неї починається космос. Серед членів екіпажу був 90-річний канадський актор Вільям Шетнер. І саме він став найстарішою людиною, що побувала в космосі.
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На борту - перебуватимуть чотири астронавти. Серед них - колишній інженер НАСА та спеціаліст у сфері медико-біологічних наук і охорони здоров'я.
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