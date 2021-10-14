Компанія Blue Origin удруге спорядила в космос туристів. Політ тривав близько 11 хвилин. Піднялися на висоту понад 100 кілометрів, перетнули так звану лінію Кармана. Це - умовна межа.

Вважають, що з неї починається космос. Серед членів екіпажу був 90-річний канадський актор Вільям Шетнер. І саме він став найстарішою людиною, що побувала в космосі.