Зеленский прибыл на Донбасс: каков план действий [ Редактировать ]
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства посетит позиции ООС и торжественные мероприятия в Мариуполе.
Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области.
Отмечается, что президент побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.
Кроме того, глава государства посетит Мариуполь. Здесь он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
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