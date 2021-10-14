Зеленский созывает заседание СНБО [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский созывает на 15 октября заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на СНБО в Facebook.
Заседание запланировано на 16:00.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 в 16.00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины).
Также сообщается, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Отметим, Данилов говорил, что на заседании 15 октября планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр Украины.
Ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками.
Ранее мы писали о том, что палата представителей Конгресса США одобрила правку в проект оборонного бюджета о санкциях против газопровода "Северный поток-2".
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