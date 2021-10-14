Про це йдеться у звіті "Про прозорість клімату", який підготували 16 дослідницьких організацій.

Викиди вуглецю в країнах "Великої двадцятки" стрімко зростають. Про це йдеться у звіті "Про прозорість клімату", який підготували 16 дослідницьких організацій.

У документі, зокрема, вказано, що цього року сумарні вуглецеві викиди країн G-20 зростуть на чотири відсотки. Найбільше викидів - у США та Австралії. Звіт підготували до конференції ООН з питань клімату, яка відбудеться через два тижні в Шотландії.

Учасники мають розробити план заходів, щоб зростання глобальної середньої температури не перевищувало півтора градуса.