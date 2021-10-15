На фронті всі забули про конкуренцію і просто допомагали один одному

Українські військові кореспонденти створили унікальну фотовиставку. Показали власні світлини із зони бойових дій на сході. Серед авторів і наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Про "залаштунки" війни - розкаже Ірина Розова.

Вони їхали на фронт із мінімальною підготовкою і вчилися працювати у прямому сенсі "на полі бою". Військові журналісти представили на широкий загал те, що робили не для глядача, а особисто для себе. Щоб зрозуміти війну. Деякі фото зроблені на мобільні телефони, деякі - на професійну камеру. Різнопланові, але всі вони про життя під обстрілами. На світлинах - зруйновані будівлі, прифронтові будні та бійці.

Моя колега Ірина Баглай - військова кореспондентка, сьогодні по інший бік камери. Це фото з кошеням зробила на Луганщині минулого року. Згадує, як того дня після запеклого бою поїхали фільмувати позиції наших військових. І раптом біля зброї Ірина побачила маленьку тваринку.

Ірина Баглай, військова кореспондентка "Подробиць":

Ми йдемо на саму позицію і тут... вони розповідають, що були міномети, що кілька годин цей бій був, що голову не можна було підняти, і тут я зупиняюся і бачу - оце, тобто те, що несумісне взагалі з війною. На війні дуже багато поганого, болю і тому дуже сильно і гостре відчувається світле, добре, те що асоціюється з домівкою, з миром.

Українських військкорів війна об'єднала, каже організаторка виставки - кореспондентка Євгенія Китаєва. І додає - співпраця українських репортерів - унікальний випадок у світовій журналістиці. На фронті всі забули про конкуренцію і просто допомагали одне одному. А згодом потоваришували.

Євгенія Китаїва, військова кореспондентка:

Обговорювали якось одну фотографію, один, інший раз. І якось мені прийшла ідея - ми зібралися на каву і я кажу, слухайте, а у нас же у всіх є на телефонах купа фотографій, чогось красивого. Я просто собі їх листаю кожен раз і кажу, давай покажемо людям і всі - "класна ідея", "давай, давай" і нас так назбиралося тринадцять.

Усі представлені фотографії можна придбати. А весь виторг спрямують на потреби армійців.