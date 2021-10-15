Норвезький стрілець виявися схильним до радикальних дій ісламістом [ Редактировать ]
Напад у Норвегії, який забрав життя п'ятьох людей, виявився терактом. У поліції підтвердили, що нападник незадовго до атаки прийняв іслам і був схильним до радикальних дій. Торік суд на пів року заборонив йому наближатися до членів його родини - ті вбачали у ньому загрозу.
Нагадаю, напередодні 37-річний громадянин Данії влаштував стрілянину з лука в одному з супермаркетів норвезького міста Конгсберг. Серед жертв, окрім п'ятьох загиблих - двоє із важкими пораненнями. Суд щодо терориста розпочнеться сьогодні.
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