У ВООЗ затвердили новий склад вчених що розслідуватимуть походження ковіду [ Редактировать ]
ВООЗ поновлює розслідування походження COVID-19. В організації затвердили склад нової команди вчених. З-поміж понад семисот кандидатів відібрали 26 науковців з усього світу.
Серед них американська дослідниця, яка вивчала вірус Еболи, очільник Інституту вірусології клініки Шаріте в Німеччині та професор тропічної мікробіології в Оксфордському університеті.
Учені шукатимуть нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах. Поновили розслідування через недостатню кількість даних від учених Китаю.
по теме
Ученые Национальной академии наук заявил о том, что в трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
Наибольшее сокращение продолжительности жизни зафиксировано в прошлом 2020 году
Ще кілька днів тому біля цього мобільного центру тестування на коронавірус стояли черги. Нині ж тут - ані душі. У Німеччині скасували безкоштовні експрес-тести на ковід.
Коштом держави німці перевірялися на ковід більше ніж пів року. Ще в березні в усіх містах країни з'явилися десятки центрів, де раз на добу кожен охочий міг зробити швидкий тест на антиген.
Найбільше інфікувань у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. За кількома показниками ці регіони перебувають на межі "червоної" зони карантину.