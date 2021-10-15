Подорожчання цін та пенсії: в наступному році виплати збільшать на 80 гривень [ Редактировать ]
Шалена інфляція та постійне зростання тарифів укотре поставили літніх українців перед питанням: чи встигнуть за суцільним подорожчанням їхні пенсії? При цьому урядовці постійно говорять про підвищення рівня державної допомоги. І це вже прописали в проекті держбюджету на наступний рік.
Наскільки реальна допомога, та що прогнозують експерти - дізнавалися наші кореспонденти.
Продати стареньке майно, щоб хоч якось вижити! Це район Черемушки в Одесі. І посеред вулиці тут виріс блошиний ринок: як символ сучасного життя місцевих пенсіонерів. "Із землі" за копійки люди продають книжки, посуд, біжутерію... Торгує і пані Галина. Каже: пенсії дві з половиною тисячі гривень заледве вистачає на ліки та комірне.
Галина Родович, жителька Одеси:
А какая тут прибыль? Мы просто отдаём всё даром: просто, что у нас накопилось за все наши годы, мы просто это раздаём для того, чтоб как-то существовать. Ну, просто невозможно на такую пенсию прожить! НЕ-ВОЗ-МОЖНО!
А це вже інший ринок - продовольчий. Тут ціни б'ють рекорди! Порівняно з минулим роком, цибуля подорожчала на вісімдесят відсотків, капуста - на сорок, буряк і морква - на половину. У півтора раза здорожчала соняшникова олія та цукор. А вартість м'яса просто шокує:
Віра Ульянова, жителька Одеси:
Ой! По цене вертолёта-самолёта! Очень дорого мясо - 160, подчерёвок - 120! Куриные косточки берём, варим и едим!
Людмила, жителька Одеси:
И тот же хлеб! Ну, стыдно нашей стране - хлебная страна - и хлеб вот за лето на три гривны подорожал!
Утім, і це не межа! Експерти попереджають: продукти і далі дорожчатимуть. На це вказує індекс цін виробників. Він уже сягнув сорока одного відсотка. Тоді як рівень інфляції - лише одинадцять відсотків!
Олег Пендзін, економічний експерт:
Уявили собі, да, різницю? Тобто отих 41 відсоток - отих 30 відсотків різниці між інфляцією і індексом цін виробників, воно рано чи пізноприйде в інфляцію. І в цьому є надзвичайно велика проблема тому, що ми пенсіонеру проіндексували на 11, а фактично споживчий кошик виріс практично на 18.
Водночас у проєкті держбюджету на наступний рік прописали зростання мінімальної пенсії на першому етапі лише на... вісімдесят гривень.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
На сколько выросли продукты! Вы вот пенсионерам расскажите, что инфляция - десять процентов! Какие десять процентов? Да всё в разы повырастало! Я вам хочу напомнить - требовали снижения тарифов на тридцать процентов. В итоге что мы с вами получили? Повышение тарифов в десять-пятнадцать раз! Повышение цен на все продукты питания в разы! И снижение минимальной пенсии в два с половиной раза: со ста пятидесяти долларов до шестидесяти долларов - в долларовом эквиваленте.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы любим опираться и сравнивать нашу страну с западными странами. Так там люди мечтают выйти на пенсию и зажить нормальной жизнью! А сегодня у нас вынужден работать каждый четвертый-пятый пенсионер, кого берут на работу. Восемьдесят процентов сегодня пенсионеров живут за чертой бедности! Восемьдесят процентов пенсионеров не получают тот прожиточный минимум - и они или влачат жалкое существование, нищенствуют другими словами, или им помогает их дети. А если не будет возможности помогать их детям, то они вынуждены выходить и стоять на паперти!
Для відчутного збільшення пенсій необхідні надходження до бюджету. А для цього треба розбудовувати економіку, створювати робочі місця та підтримувати малий і середній бізнес.
по теме
Ціни на продукти за цей рік піднялися майже вполовину. А масло та цукор узагалі - здорожчали чи не вдвічі.
Чорноземи дорожчатимуть. Про це сьогодні говорили на пресконференції, присвяченій ста дням земельної реформи.
Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо інфляції у вересні. Вона склала в річному вираженні 11%. За оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін припаде саме на цей місяць.
"Укрпошта" вдруге підвищить тарифи з початку року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, знову збільшила граничні тарифи на послуги поштового зв'язку. Платити більше доведеться з 1 грудня.
Мускатний, солодкий, без кісточки... а ще кисленький, терпкий... а може, рожевий, зелений або чорний? Грони винограду грають на сонці на прилавках продавчинь. На будь-який смак і гаманець.