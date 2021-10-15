У Дніпрі вибухнув невідомий предмет та пошкодив сім машин [ Редактировать ]
Сім машин пошкодило вибухом невідомого предмета на Дніпропетровщині. Рвонуло в дворі однієї з багатоповерхівок в місті Новомосковськ. Предмет здетонував біля припаркованих автомобілів. Ніхто не постраждав. У поліції розглядають кілька версій, зокрема і незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.
Ольга Зінковська, речниця Новомосковського відділу поліції:
Під час огляду прилеглої території знайдено і направлено на вибухотехнічні експертизи фрагменти. Відомості за даним фактом внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
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