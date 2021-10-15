У поліції розглядають кілька версій, зокрема і незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

Сім машин пошкодило вибухом невідомого предмета на Дніпропетровщині. Рвонуло в дворі однієї з багатоповерхівок в місті Новомосковськ. Предмет здетонував біля припаркованих автомобілів. Ніхто не постраждав. У поліції розглядають кілька версій, зокрема і незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

Ольга Зінковська, речниця Новомосковського відділу поліції: