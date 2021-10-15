Зеленський відвідав "нове село" на Луганщині з відділенням поліції та кінотеатром [ Редактировать ]
Що вже є, і що ще треба. Володимир Зеленський побував у Маріуполі та в селі Шульгинка на Луганщині.
Аби перевірити інфраструктурні зміни. У Маріуполі президенту показали реконструйовану в рамках "Великого будівництва" школу. А на Луганщині - "нове село". Це пілотний проєкт. Він передбачає, що в громаді створюють центр адміністративних послуг. У Шульгинці його створили на місці старого клубу. Тепер там є і пошта, і аптека, і магазини, і дитячі майданчики. І навіть відділення поліції та кінотеатр. Такі інфраструктурні проєкти хочуть створювати і в інших селах.
Володимир Зеленський, президент України:
Перший початок реалізації великої і важливої реформи для України, як мені здається, рік тому ми, проїхавши Україною, побачили, в якому стані знаходяться саме наші села, селища. Чого там немає. Ну простіше сказати, що там є.
Ми побачимо плюси і мінуси через деякий термін, коли люди будуть користуватися цією інфраструктурою, побачимо, чого не вистачає.
Будемо приймати рішення щодо будівництва таких ЦНАПів, таких майданчиків в цілому в 1600 громадах. Ну в принципі… Щасливий, що діти щасливі і люди посміхаються.
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