Що вже є, і що ще треба. Володимир Зеленський побував у Маріуполі та в селі Шульгинка на Луганщині.

Аби перевірити інфраструктурні зміни. У Маріуполі президенту показали реконструйовану в рамках "Великого будівництва" школу. А на Луганщині - "нове село". Це пілотний проєкт. Він передбачає, що в громаді створюють центр адміністративних послуг. У Шульгинці його створили на місці старого клубу. Тепер там є і пошта, і аптека, і магазини, і дитячі майданчики. І навіть відділення поліції та кінотеатр. Такі інфраструктурні проєкти хочуть створювати і в інших селах.

Володимир Зеленський, президент України:

Перший початок реалізації великої і важливої реформи для України, як мені здається, рік тому ми, проїхавши Україною, побачили, в якому стані знаходяться саме наші села, селища. Чого там немає. Ну простіше сказати, що там є.

Ми побачимо плюси і мінуси через деякий термін, коли люди будуть користуватися цією інфраструктурою, побачимо, чого не вистачає.