Попри "почервоніння" все більшої кількості міст України, люди не охоче вакцинуються

Отже, чи готові українці до нових карантинних правил, які вже діють в Європі? І головне - хто в нас контролюватиме їхнє виконання? Про нову карантинну реальність - Олександр Васильченко.

Пацієнти із кисневими масками й на ШВЛах - у переповнених ковідних реанімаціях. Нова хвиля коронавірусну знову накриває Україну. Цього тижня добова кількість інфікованих - сягнула 19 тисяч.

Це Львівський медичний коледж. Тут на двох поверхах облаштували тимчасовий шпиталь. У відділенні понад 300 пацієнтів. І місць забракло, тяжких хворих кладуть просто в холі.

Зоряна Романишин, лікар-терапевт ковідного відділення:

Зараз вам зробимо укол, зараз вам буде трошки легше. Хворі важкі, в більшості лежачі, киснезалежні. Важко працювати.

Підходим дуже часто - разів десять на добу то напевно точно. До кожного хворого.

У такому темпі доводиться працювати всю зміну, - каже медсестра Тетяна. Весь час на ногах.

Тетяна, медсестра:

Захворювання зараз набагато важче протікає, більша смертність, хворі набагато важчі, лежачих дуже багато.

Арсен, пацієнт:

Я в реанімації вже десять днів. Прошу вас вакцинуватися, люди, бо це дуже серйозно. То не є жарти, не балуйтесь.

І саме тяжкохворі пацієнти, - кажуть лікарі, - не мають щеплення.

Наталія Матолінець, завідувачка відділення анестезіології лікарні швидкої меддопомоги:

З тих 50 пацієнтів, які зараз є в реанімації, немає жодного вакцинованого. Жодного.

Та якщо емоційні заклики лікарів вакцинуватися на громадян впливають слабко, то потужним стимулом для імунізації може стати... карантин! На "червоній" від п'ятниці Херсонщині - уже вакцинувальний бум. Черги на укол довжелезні. У декого навіть здають нерви, доходить до бійок.

У поліклініках, пунктах вакцинації, торгово-розважальних центрах. Люди стоять із ранку до ночі. Втім, традиційно - без масок і не дотримуючись дистанції.

Здесь пока стоишь в очереди, и дуба дашь, если честно.

Наталія, працівниця центру вакцинації:

Вы видите, какие у нас сегодя очередя? Людей очень много, желающих получить вакцинацию. Кто первую, кто вторую.

Відтепер у Херсоні локдаун. Розважальні заклади, кафе, ресторани, спортклуби та непродовольчі крамниці - на замку. Але може бути виняток! Квиток у життя без обмежень - "зелений сертифікат". Це коли персонал закладу та всі клієнти - щеплені. Та у цьому випадку, кажуть підприємці, вкрай складно контролювати відвідувачів.

Ігор Козлов, власник ресторану:

Как проверить у тех, кто приходит, вакцинированы они или нет? Мы не знаем. Придя ко мне с бумажечкой, даже с желтой, я не могу определить, вы Иванова Надежда Степановна или вы Перепелкина Татьяна Михайловна.

Без ковід-сертифікату можна потрапити лише сюди: у банки, аптеки та продовольчі крамниці. А з громадським транспортом в Херсоні вже проблеми. Пасажири мають їхати тільки на сидячих місцях. І всі без винятку повинні бути в масках.

Сергій, водій маршрутки:

Они, большинство, я им делаю замечание - оденьте маску… Я ж не собака гавкать. Они все без масок ездят, как и ездили.

Обійти карантинні вимоги - вже намагаються маршрутники. У місті різко побільшало бусів з тонованими вікнами. Тож у рейди вийшли ковідні патрулі:

Доброго дня! Зараз у нас діють карантинні вимоги. В громадському транспорті одягаємо маски. Маски, шановна, будь ласка, одягніть!

Тільки за п'ятницю виписали кілька десятків штрафів: пасажирам - за відмову носити маски, і підприємцям - за відсутність сертифікатів. І якщо для пасажирів покарання від ста сімдесяти до двохсот п'ятдесяти гривень, то перевізника оштрафують мінімум на 17 тисяч, максимум - удесятеро більше!

І ці цифри краще знати не лише херсонцям. Бо країна поступово таки "червонішає". Від понеділка - локдаун оголошений в Запорізькій, Донецькій, Одеській і Дніпропетровській областях. Тепер там теж очно не працюватимуть навчальні заклади. Виняток - дитсадки й молодші класи. Ну або, якщо персонал школи чи вишу вакцинований на 100 відсотків...

Але з наступного тижня, не залежно від кольору регіону, в уряді рекомендують дочасно почати канікули.

А з четверга для нещеплених українців зірвуть стоп-кран. Бо зайти в поїзд чи автобус можна буде лише з паспортом імунізації або ПЛР-тестом. Але хто це контролюватиме? І чи можливо буде проїхати не імунізованим "зайцем"?

Київський центральний автовокзал. Щодня звідси Україною роз'їжджаються сотні автобусів. Постійні черги й натовпи людей, утім майже всі - без масок. Касирка пані Наталя, на виході до перонів перевіряє квитки пасажирів. Каже, контроль ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів - не її турбота.

Наталія Компаніс, касирка:

Ми продаємо тільки квитки, а це вже відповідальність перевізника. Якщо він візьме без сертифіката, то буде платити штраф.

Водії - розводять руками. Кажуть: ідея хороша, але брати на себе відповідальність не хочуть.

Микола, водій:

Если нам дадут такое указание начальство, тогда мы, конечно, будем проверять, а проверять ли эти сертификаты, я думаю, мы не в компетенции. Я водитель, я могу только проверить билет. Ну на крайний случай еще и паспорт.

Пасажири натомість новаціями обурені! Бо більшість - не вакцинована.

Я не хочу робити ны прививок, ні сертифікатов. Чесно. А мусимо їздити сюди. Хочеш, не хочеш, у чоловіка робота, хочеться у гості приїхати.

Я еще не вакцинировалась, а каждый раз делать тест, тоже как-то не очень комфортно.

Некомфортно і дорого. Бо на відміну від вакцинації - ПЛР-тест задоволення платне. Аналогічна ситуація і на ЖД-вокзалі. Заповнений пасажирами потяг Київ-Рахів. За правилами - всі в масках. Як подорожуватимуть із 21 жовтня - залізничники не знають:

- А як діяти? - А люди у вас питають? - А що люди? Людям що, вакциніруватись треба.

Віталій Ферс, начальник потяга:

До нас ще ніхто нічого не доводив. Приказу ніякого немає. Сказали, що так, кабмін прийняв з 21 числа будуть так пускать. А як там буде, ніхто про це не знає.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Квиток, паспорт, маска і валіза. Раніше з таким набором можно було вільно подорожувати Україною. Зараз головний атрибут поїздок - це ковід-сертифікат. Не зробивши щеплення, або ПЛР-тесту, не те щоб поїхати, до вагону зайти не вийде. Можливо тут пощастить! Деякі маршрутки навіть під час жорсткого локдауну нелегально перевозили людей. Тут і за квиток на руки платити треба і менше контролю. Добрий день, є вільні місця?

Маршрутка Київ-Рівне заповнена вщерть. Більшість - без масок. Вакцинованих - ще менше.

- А можете підняти руки, хто зробив щеплення? - Три Людини. - Я зробила, але сертифіката на руках немає. До сімейного попасти не можливо.

А їздити ж треба. Тож чи не стануть маршрутки - таким собі прихистком для тих, хто хоче обійти правила?

Андрій, водій маршрутки:

А якщо немає ПЛР-тесту і щеплення, то домовитися якось можна буде? - Ну я не знаю. - Ну якось домовитись можна буде? - Ну ще ж 21 число буде, що там буде конкретно. Пока так. - Ну можна буде? - Я не знаю.

Про відповідальність і відповідальних заговорили на вищому рівні. Визначили: якщо пасажир не вакцинований - альтернатива ПЛР-тест. Він має бути зроблений не пізніше, ніж за три доби до поїздки. До речі, підійде й експрес-варіант.

Далі - питання контролю. Провідник не пускатиме пасажира без документів у вагон. Але знімати порушника з поїзда чи штрафувати - це вже прерогатива правоохоронців.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці:

Те, що зараз пропонується - воно жодним чином немає зупинити залізничний рух загалом. Навпаки ми хочемо відпрацювати цю хвилю обмежень таким чином, що залізничне перевезення стане зоною безпеки.

Та якщо з потягами все зрозуміло, то як контролюватимуть, приміром, маршрутки? У поліції кажуть: контроль - за ними, а от відповідальність - на перевізниках:

Ігор Клименко, голова Нацполіції України: