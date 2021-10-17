Ще кілька століть тому це невеличке українське місто знали у всьому світі

Екзотичний сад зі східними фруктами, що ростуть на давньому вулкані. І рідке золото, яке носила вся австро-угорська армія.

"Подробиці тижня" продовжують цикл матеріалів про унікальні місця нашої країни.

І сьогодні нова серія - з... хутряної столиці України. Саме так неофіційно називають Тисменицю на Прикарпатті.

Кілька століть тому вірмени перетворили невелике карпатське село на хутряне королівство. А австрійці - на головного кутюр'є для армії. Голландці з німцями буквально засипали місцевих доларами. Натомість із приходом китайців Тисмениця почала занепадати.

Про багате минуле української столиці хутра та шкіри й небезпечну ціну, яку сьогодні змушені платити жителі, - наша Жанна Дутчак.

Ще кілька століть тому це невеличке українське місто знали у всьому світі.

Богдан Дарчин, житель міста Тисмениця:

Ми вантажили від Камчатки до Карпат свою продукцію.

Лілія Лишега, директор музею історії м. Тисмениця:

Вона йшла на забезпечення цілої Австро-Угорщини.

Тисменицю називали хутряною столицею Австро-Угорської імперії, яка одягала всю цісарську армію. А згодом і одним із головних центрів, де вироблялось хутро в радянському союзі. Навіть сьогодні його продають мало не на кожному кроці у місті, а майстри-умільці - буквально в кожній хаті.

Юля Ревюк, майстриня зі шкіри:

Я шкіру дуже люблю. Я вважаю, що з неї можна зробити якщо не все, то майже все.

Але за таку популярність місцевим щодня доводиться розплачуватись власним здоров'ям. І незлим-тихим словом згадувати Китай. Але як невелике містечко на Прикарпатті стало всесвітньовідомим? І чому нині колишня столиця хутра перетворилась на контрабандну периферію?

Добрий день, ми в Тисмениці, кушнірській Тисмениці.

Біля в'їзду в місто зустрічаємося з Богданом Степановичем. Він в Тисмениці місцева знаменитість. Понад п'ятдесят років пропрацював на хутрофабриці… Обабіч дороги показує нам історичну візитівку міста - інсталяцію, де господар вичиняє шкури баранів, а його дружина шиє із них кожухи.

Подорожуючі могли побачити, що це є кушнірство Тисмениці. Тут кушнірська столиця.

Богдан Степанович вперше хутро взяв до рук ще у сімнадцять. Спершу обробляв сиру шкіру. Згодом доріс до директора фабрики. Каже: на початку шістдесятих на хутрофірмі працювало практично все місто. Шили кролячі шапки та кожухи з овечої шкіри. Продукція розліталася по всьому радянському союзу.

Богдан Дарчин, житель м.Тисмениця:

До десяти мільйонів шкурок кролика в рік заготовляли. Таких в СРСР було 33 хутрові підприємства. І наша Тисмениця була перша в трійці по величі та по об'єму виробництва.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Будівля позаду мене - і є знаменита Тисменицька хутряна фабрика. Перші її корпуси почали зводити ще в 1891 році. На той час це було єдине в Україні таке підприємство. Воно забезпечувало продукцією всю Австро-Угорську імперію.

Лілія Лишега, директор музею історії м.Тисмениця:

Це була досить потужна фабрика, яка була найновіша на території Австро-Угорщини в той час, яка була з обладнанням спеціальним. Кожухи використовували як для армії, так для залізної дороги, для поліції.

Та перші хутра тут пошили ще 500 років тому. Тоді у місті була вірменська колонія, чиї робітники вважалися справжніми "королями" Європи із виробництва сапяну - фарбованої м'якої тонкої шкіри.

Лілія Лишега, директор музею історії м.Тисмениця:

В Тисмениці була дуже гарна вода. Ці шкіри потрібно було вимити. Потрібно було виченити. І якраз річка Ворона і річка Стримба - вони мають дуже гарну м'яку воду. Всі береги, всі паркани були аж білі від тих шкір, тому що сушилися шкіри…

В ті часи мало хто думав, що таке вірменське "хутряне королівство" зовсім скоро обернеться для міста екологічною катастрофою... Що трапилось з тисменицькою водою і чому її називають таблицею Менделєєва - про це розповімо згодом. А в середньовіччі місцеві більше думали як на хутрі заробити. І масово переймали у вірмен всіх тонкощів справи з "м'яким золотом". З роками виробництво розширялось. Будувалися нові цехи, корпуси. І весь цей час поруч із фабрикою в місті масово процвітав і домашній хутряний промисел.

Лілія Лишега, директор музею історії м.Тисмениця:

Кожухи шили вручну. Дома це все шилося вручну. Переважно вся родина займалася.

В пані Лілії кушнірами, тобто майстрами з хутра, були дідусь із бабусею. Купували та вичиняли баранячі шкури, шили кожухи.

Лілія Лишега, директор музею історії м.Тисмениця:

Дома мали все обладнання. Була половина хати, яка була робочою хатою… на річці це все мочилося.

І така історія чи не в кожної тисменицької родини. В пана Миколи взагалі ціла кушнірська династія.

Микола Гребіник, виробляє хутряні вироби:

Тисмениця, фактично вся, працювала більшість в той момент. Населення було 11 тисяч, а почті чотири тисячі працювали на тисменицькій фабриці.

І непогано заробляли. Наприкінці 80-х - початку 90-х, коли в фабрику прийшли німецько-голландські інвестиції, зарплатам робітників могли позаздрити навіть у столиці. Вся продукція, а це виключно елітні хутряні вироби, йшла на експорт. Етикетки із назвою підприємства можна було тоді знайти у модних бутіках по всьому світу.

Богдан Дарчин, житель м.Тисмениця:

Німці казали - ми платимо нашим українським робочим так само, як німецьким... У нас в 92 році люди заробляли 150 доларів це були величезні гроші.

Але так тривало не довго... Через недосконалість тодішнього законодавства іноземці з Тисмениці швидко пішли. А легендарна хутрофірма збанкрутувала. Ті з місцевих, які опанували нову технологію виробництва і пошиття хутра, згодом і самі дома почали шити такий одяг. Наприклад, пан Микола вже понад двадцять років має власний хутряний бізнес: невеличкий швейний цех та магазин з елітним хутром.

Любу берете, бачите вона вся така, як шовк.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Місто Тисмениця - зовсім невелике. Всього десять тисяч жителів. Кілька маленьких вуличок - це і є весь центр міста. Але куди не кинь оком, всюди вивіски із написом хутро. Порахуймо... ось один, два три, чотири. п'ять... Лише тут я нарахувала вже понад десять таких магазинів.

Загалом по місту їх понад двісті. Але, парадокс, місцевої продукції в них з кожним роком дедалі менше. По перше, зими стали тепліші, а в шуб з'явилася дешевша альтернатива. Та й з сировиною проблеми. Якщо в радянські часи шкури закупляли напряму у селян, то сьогодні цього вже ніхто не робить… Втім, найбільшою бідою кушнірі називають китайську контрабанду.

Микола Гребінник, виробляє хутряні вироби:

В тій самі Тисмениці дуже багато Китаю... Нащо їхати в Тисменицю, як тут Китай.

Богдан Дарчин, житель м.Тисмениця:

Є дуже багато контрабанди, яка далі йде в Україну. Без мита, тільки Китай. Вони чекають, коли їм щось завезуть. Вкладають гроші в контрабанду і продають.

За приблизними підрахунками, лише китайського одягу нині в Тисмениці понад вісімдесят відсотків. При чому продають його під брендом місцевого виробника. Йдемо перевіряти.

(пробуємо зайти в магазин хутра… жінка закриває двері й опускає жалюзі) та не тікайте. Ми ж робимо про Тисменицю, як столицю хутра. Та чого ви так…

Микола один із небагатьох, хто в Тисмениці шиє сам. І робить це легально.

Вона є короткошорсна опушена, якісна. А китайські мають довгу шпильку і сама вичинка велика різниця…

Тому китайський одяг набагато дешевший. Різниця доходить до десятки тисяч гривень.

Богдан Дарчин, житель м.Тисмениця:

Ті, що ввозять контрабандою, заробляють в три рази більше. Сьогодні.

Та кушнірство - це не лише дорогі хутра і шалені заробітки. Воно має і другий бік медалі. Вже багато років хутряна столиця - на порозі екологічної катастрофи. В землі - небезпечні хімікати. Адже, під час обробки сирої шкіри використовуються різні спеціальні розчини. Вони можуть десятиліттями зберігатися в землі й викликати рак. І замість утилізації все це роками скидалося у місцеві річки… При чому як з домашніх домогосподарств, так і з фабрики.

Богдан Дарчин, житель м.Тисмениця:

1965 -1968 роки. Десь до 70 років це був пік. Був дуже великий пік. Тоді вичинка в дійсності йшла всюди. Ці хроми лилися й у в окопи.

Віктор Рудик, житель Тисмениці:

Вся таблиця Менделєєва в тих хімікатах. І свинець, всьо, всьо. Тяжкі метали.

Сьогодні в Тисмениці немає питної води. Водогін проклали аж за 15 кім - з Івано-Франківська. А ще нині в місті чи не найвищий в області показник захворюваності на рак. Та дуже велика смертність населення. Жорстока ціна, яку містяни платять за минулу хутряну славу.