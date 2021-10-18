С понедельника, 18 октября, уже в пяти областях Украины действует "красная" зона. В регионах вводятся максимальные ограничения с привилегиями для вакцинированных.

С 15 октября первая область - Херсонская - перешла в "красную" зону.

- перешла в "красную" зону. А уже с 18 октября к ней добавляются еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская.

Решение о переходе региона в "красную" зону как и раньше принимает госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Что запрещено?

В регионах "красной" зоны запрещается работа:

кафе,

ресторанов,

кинотеатров,

фитнес-центоров,

ТРЦ.

В этой зоне могут работать лишь:

продуктовые магазины,

банки,

почта,

АЗС,

ветклиники и аптеки.

Ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

Также с 21 октября в Украине ужесточают правила для межобластного транспорта и чтоб попасть в "красную" зону на поезде, автобусе или на самолете, у пассажира должно быть две прививки от коронавируса или негативный ПЦР-тест или тест на антиген.

Как избежать ограничений?

Для того, чтобы обойти ограничения в "красной" зоне нужна 100%-ая вакцинация. Так, например, чтобы работал кинотеатр или кафе - все сотрудники и посетители должны быть вакцинированы двумя дозами. Доказательством вакцинации является "зеленый" COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія".

Кроме того, в разработке COVID-сертификат для тех, кто переболел и для негативных ПЦР-тестов.

Отметим, в Киеве уровень заболеваемости коронавирусом достигнет пикового значения в конце октября - начале ноября. Столица перейдет из "желтой" в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

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