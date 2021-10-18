Обычно 15 октября в Украине стартовал отопительный сезон. Но во многих городах украинцы все еще интересуются, когда же в их домах появится тепло.

Так, многое зависит от погодных условий. Если среднесуточная температура в течение трех суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то местные власти принимают решение о старте отопительного сезона.

Киев

В начале октября отопительный сезон в Киеве начался для больниц, детсадов и школ. Мэр города Виталий Кличко заявил, что "в ближайшее время тепло включат и жилым домам столицы".

Запорожье

Издание "Первый Запорожский" написало, что гендиректор коммунального предприятия "Городские тепловые сети" Александр Грек заявил, что в 20-х числах октября в Запорожье проведут необходимые пусконаладочные работы. Само же отопление включат в ночь с 24 на 25 октября.

Днепр

Руководители коммунальных теплоснабжающих предприятий города 7 октября заявили, что в Днепре отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла в течение трех дней.

Одесса

В Одессе старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября 2021 года, то есть ориентировочно тогда, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла в течение 3 суток подряд. Поэтому дата скорее ориентировочная.

Львов

Мэр города Андрей Садовый заявил, что с 11 октября тепло будет подаваться в больницы, поликлиники, школы, садики. Также тепло будет подаваться в дома жителей.

Луцк

В Луцке отопительный сезон начался 11 октября. Сначала тепло планировали подать в больницы, садики, школы и другие учебные заведения, а после этого - населению и другим потребителям.

Тернополь

В Тернополе 12 октября приняли начало отопительного сезона. Так решили, учитывая снижение среднесуточной температуры воздуха. Тепло подадут в дома, квартиры, оборудованные индивидуальной системой отопления. В школах, больницах и садиках тепло включили еще 10 октября.

Хмельницкий

В Хмельницком городской голова Александр Симчишин распорядился включить отопление еще 6 октября в лечебно-профилактических учреждениях и дошкольных учреждениях, независимо от форм собственности. Такое решение приняли из-за снижения температуры воздуха.

Тернополь

​В Тернополе 12 октября приняли начало отопительного сезона. Так решили, учитывая снижение среднесуточной температуры воздуха. Тепло подадут в дома, квартиры, оборудованные индивидуальной системой отопления. В школах, больницах и садиках тепло включили еще 10 октября.

Черновцы

В Черновцах отопительный сезон начнется 11 октября. В этот день отопление подали для социальной сферы, однако 18 октября - в дома и нежилые помещения.

Чернигов

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что поручил начать отопительный сезон в городе с 8 утра 11 октября.

Винница

В Виннице отопление для школ, садиков и больниц включили 8 октября в тех заведениях, которые написали заявления. В Винницком городском совете объяснили, что в многоэтажки тепло дадут, согласно правилам - если будет ниже 8 градусов в течение 3 суток.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске отсутствует поставка газа в бюджетные учреждения. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения не имеют отопления. Политик заявил, что это случилось, несмотря на то, что подписали меморандум на государственном уровне и закрепили цену на газ для бюджетных учреждений.

Харьков

Тепло 11 октября подали в харьковские больницы, детсады и другие здания социально-культурной сферы. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Житомир

В комментарии "Суспільному" заместитель городского головы Сергей Кондратюк рассказал, что 11 октября планируют начать отапливать детские сады, школы и медучреждения города.

Отопление для населения будут подавать в зависимости от погодных условий. В частности говорилось - если среднесуточная температура 11 октября не опустится ниже +8 градусов, то теплоснабжение для населения не будут запускать.

11 октября мэр города Сергей Сухомлин рассказал, что есть проблемы в запуске сада №55, 15, 35, 39, 41 и ДОУ в селе Вересы. Однако вопрос обещают решить в течение 11 - 12 октября.

Как сообщали "Подробности", в украинских хранилищах находится 19 млрд кубометров голубого топлива, которое успели закупить до повышения цен в Европе. Несмотря на то, что 10-15% из этих объемов принадлежит иностранным компаниям, газа должно хватить на отопительный сезон, уверен глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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