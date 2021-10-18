Virgin Galactic возобновит полеты не раньше конца 2022 года Источник: TechCrunch

После ошеломительного полета первых космических туристов на корабле VSS Unity казалось, что уже в этом году путешествия на орбиту Земли станут регулярными. Даже Илон Маск приобрел себе билет в космос.

Однако после успешного полета Virgin Galactic внезапно объявила об отмене всех рейсов на более поздние сроки. Это заявление резко ударило по акциям – стоимость компании Ричарда Брэнсона упала на 20% за сутки, сообщает MSN.

VSS Unity взлетит не скоро

Следующий полет с космическими туристами был намечен на III квартал 2022 года. Но Virgin Galactic перенесла их на IV квартал для "ремонта и модернизации" суборбитального космического корабля VSS Unity.

Более того, второй запланированный испытательный полет в этом году был вовсе отменен.

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Это произошло после того, как испытания показали "возможное снижение предела прочности некоторых материалов", используемых на кораблях VMS Eve и VSS Unity. Чтобы предотвратить неминуемую катастрофу, Брэнсон сделал неприятное решение об отмене рейсов ради улучшения корабля и придания ему прочности.

В прошлом месяце Федеральное управление гражданской авиации США отменило запрет на полеты на Virgin Galactic после того, как рейс в июле отклонился от установленного воздушного пространства при снижении. Регулятор обвинил компанию в непредоставлении необходимой информации о рейсе, в котором участвовал Брэнсон.

Первые пассажиры Virgin Galactic

Сейчас Virgin активно соревнуется в гонке космического туризма с Blue Origin Джеффа Безоса и Space X Илона Маска. Несмотря на то, что компания Брэнсона первой вывела космических туристов, ракета Безоса летает выше, а сам основатель Blue Origin не считает "космическими" полеты своего главного конкурента.

Тем временем в сентябре четыре астронавта-любителя вылетели из Флориды во время своей частной миссии на одном из космических кораблей Dragon Space X и успешно пристыковались с МКС на 4 дня.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Virgin Galactic назвала цену билета в космос.