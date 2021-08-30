Cargo Dragon успешно состыковался с МКС (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 30 августа, грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает пресс-служба NASA.
NASA поделилась видеороликом процесса.
Стыковка с модулем Harmony состоялась в 17:30 по киевскому времени.
The @SpaceX #Dragon is approaching station for a 10:30m ET docking. It will automatically dock to the forward-facing port of the station’s Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/0MPncIHjHE— International Space Station (@Space_Station) August 30, 2021
Contact and capture are confirmed at 10:30am ET (14:30 UT). @SpaceX's Dragon spacecraft arrived at the @Space_Station, delivering over 4,800 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and cargo to the crew! pic.twitter.com/p104d8zWe8— NASA (@NASA) August 30, 2021
.@SpaceX's Dragon spacecraft is approximately 30 minutes ahead of its targeted time to reach the @Space_Station. Watch NASA TV starting at 9am ET to see it deliver cargo, @ISS_Research, and an assortment of cheese, ice cream, & veggies: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/te9pXJWKEz— NASA (@NASA) August 30, 2021
Ранее мы писали, что SpaceX запустили до МКС 2972 килограмма грузов, 1882 из которых расположили в герметичном отсеке корабля. Инженеры SpaceX добавили в груз корабля различные устройства для работы со паянием в условиях микрогравитации.
Кроме того, SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион, стоимостью в $1 млрд. Это уже второй запуск, который компания осуществляет для нужд Национального управления военно-космической разведки.
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