Илон Маск купил билет в космос у Virgin Galactic [ Редактировать ]
Источник: The Wall Street Journal
На фоне успешного полета компании Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном на борту, впечатленный Илон Маск сразу же купил у компании билет в космос, сообщает Wall Street Journal.
Длина очереди остается в секрете, поэтому когда миллиардер испытает невесомость в суборбитальном космическом корабле – неизвестно.
Однако стоит отметить, что один билет стоит 250 тысяч долларов за часовой полет на высоту 80 км и обратно, включая 4-минутное ощущение невесомости.
Virgin Galactic заявила, что ее билеты уже были проданы на общую сумму 80 миллионов долларов. Это значит, что количество желающих полететь в космос уже составляет 320 человек.
Когда состоится амбициозный полет еще одного миллиардера в космос, не сообщается. Представители Tesla Inc. Илона Маска не ответили на запросы о комментариях от СМИ.
Параллельно с Virgin Galactic с небольшим отставанием (20 июля) стартует другой туристический корабль – New Shepard от создателя Amazon Джеффа Безоса. Причем компания Безоса не признает полет VSS Unity Брэнсона "космическим", поскольку аппарат не достигает линии Кармана – условной границы космоса на высоте 100 км.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как следующим космическим туристом станет 82-летняя женщина. Стоит также отметить, что NASA одобрило ракету от Blue Origin для космических запусков.
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