Новина про це вже обвалила акції компанії Річарда Бренсона на 20 відсотків.

Компанія Virgin Galactic вирішила відкласти початок комерційних польотів у космос до кінця наступного року, аби модернізувати кораблі та літаки-носії. Роботи з модернізації розпочнуть вже цього місяця.

Новина про це вже обвалила акції компанії Річарда Бренсона на 20 відсотків... Сам Бренсон здійснив політ у липні. Разом з ним на борту були два пілоти-випробувачі та троє експертів.

Вони провели майже годину на висоті 86 кілометрів від Землі.