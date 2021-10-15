Virgin Galactic припинить комерційні польоти у космос [ Редактировать ]
Компанія Virgin Galactic вирішила відкласти початок комерційних польотів у космос до кінця наступного року, аби модернізувати кораблі та літаки-носії. Роботи з модернізації розпочнуть вже цього місяця.
Новина про це вже обвалила акції компанії Річарда Бренсона на 20 відсотків... Сам Бренсон здійснив політ у липні. Разом з ним на борту були два пілоти-випробувачі та троє експертів.
Вони провели майже годину на висоті 86 кілометрів від Землі.
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