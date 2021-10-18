Команда лидера ОО "Наш Дом – Харьков", кандидата на должность харьковского городского головы Михаила Добкина приступила к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова, что даст дополнительные 35-40 точек доступа к кислороду для тяжелых больных COVID-19

Об этом Михаил Добкин сообщил в своем телеграм-канале.

В частности, политик отметил, что сегодня Харьковский горсовет "официально признал, что в Харькове не осталось ни одной койки с кислородом. Трусливо выставили на пресс-конференцию замдиректора департамента, которая ничего не решает".

"Учитывая негативную тенденцию и беспомощность временной власти, мы своими силами приступили к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова", - написал Михаил Добкин.

По его словам, подрядчиков мало, сроки сжатые, но уже "в ближайшее время это даст плюс 35-40 точек доступа к поточному кислороду для тяжелых больных. Не больше, потому что нужно сохранить давление в трассе. Уже установлен новый редуктор, краны для подключения к основной трассе и самой кислородной бочке. Сейчас идут работы по монтажу уже в самом корпусе больницы".

Михаил Добкин также призвал "бизнес и всех, кто может, включаться в ситуацию, помогать больницам и волонтерам". "Уже совсем скоро я официально возьму ситуацию в свои руки. Справимся. Харьков выстоит!" – уверен Михаил Добкин.

Кроме того, он опубликовал фото рекламы временного и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, добавив, что стоимость изготовления баннера такого размера больше 150 тыс. грн.