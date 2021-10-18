Суд залишив Слов'янськ під керуванням військово-цивільної адміністрації [ Редактировать ]
Військово-цивільна адміністрація у Слов'янську - залишиться. Так вирішив Верховний Суд. Указ про створення ВЦА оскаржували місцеві жителі та опозиційні депутати. Вони вважають, що цей документ фактично позбавив місто самоврядування.
На думку позивачів, підстав для створення особливого керівництва у Слов'янську не було. Крім того, це порушення конституційних прав жителів, які обрали місцеву владу. Сьогодні Верховний суд розглянув справу по суті. І з вимогами про скасування указу - не погодився. Адвокати планують це рішення оскаржити.
Юрій Красненко, адвокат:
З тої причини, що Слов'янськ є абсолютно мирним містом, знаходиться на значному віддаленні від лінії розмежування, жодних бойових дій там не проводиться. В місті Слов'янськ міська рада належним чином функціонувала, працювала. Ми будемо вирішувати питання про подання апеляційної скарги до Великої палати Верховного суду з тим, щоб дане рішення було скасовано.
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