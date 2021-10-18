Військово-цивільна адміністрація у Слов'янську - залишиться. Так вирішив Верховний Суд. Указ про створення ВЦА оскаржували місцеві жителі та опозиційні депутати. Вони вважають, що цей документ фактично позбавив місто самоврядування.

На думку позивачів, підстав для створення особливого керівництва у Слов'янську не було. Крім того, це порушення конституційних прав жителів, які обрали місцеву владу. Сьогодні Верховний суд розглянув справу по суті. І з вимогами про скасування указу - не погодився. Адвокати планують це рішення оскаржити.

Юрій Красненко, адвокат: