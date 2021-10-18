Ці танці були дуже популярні на Кіровоградщині років сто тому

Етнотанці просто неба. У Кропивницькому всіх охочих навчають карапету, польки, краков'яку та інших танців, популярних на українських весіллях та вечорницях сто років тому.

Де їх навчилися самі викладачі? Та чи багато охочих потанцювати? - про це далі.

У центрі Кропивницького - етнотанці з музиками! Дівчата в традиційних костюмах навчають усіх охочих краков'яку.

Двадцятирічний Влад приїхав на вуличні етнотанці у Кропивницький з Олександрівки. Каже, у його селі такому вже не навчитися.

Влад Онойко, житель села Олександрівка:

Вирішив долучитися просто, щоб знав, може десь буду на весіллі та повторю з людьми. Ледве-ледве підучився, а так я, буває, не встигаю.

Полька, карапет, краков'як, падеспанець, восадулі, коробочка, яблучко - ці танці, і не лише, були дуже популярні на Кіровоградщині років сто тому. Тепер їх рідко можна побачити.

Наталя Ковальчук, етноактивістка:

Ці танці танцюються для веселощів, для задоволення. Вони не потребують якоїсь спеціальної підготовки, не треба слідкувати, чи правильно ти натягнув стопу, чи правильна в тебе постава. Ти танцюєш для свого задоволення!

Як танцювали наші пращури активісти дізналися від старожилів під час фольклорних експедицій Кіровоградщиною. Збирали пісні й традиції, а побачили ще й танці!

Світлана Буланова, етноактивістка:

Перше, ми поїхали просто записували пісні від них, але побачили, що бабусі танцюють танці, що є сільські музики, що немаловажне, бо без музики танців би не було. В Копенкуватому нам дуже пощастило, бо ми побачили як вони танцюють, вони живуть ці танці на всіх весіллях, заходах в селі. Постійно люди збираються і їх танцюють.

Навчатимуть традиційним "па" на центральній вулиці Кропивницького відтепер щовихідних. Утім за однієї умови - якщо погода сприятиме!