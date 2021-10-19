В рамках октябрьского мероприятия Unleashed Apple представила новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro. В целом, многие особенности ноутбуков были раскрыты еще до официального анонса, но была пара неожиданных нововведений.

Новый MacBook Pro оснащен чипом M1 Pro с 8 высокопроизводительными ядрами и 2 высокоэффективными ядрами, 16-ядерным графическим процессором и 32 ГБ оперативной памяти. Apple заявила, что производительность процессора примерно на 70% выше, чем у M1, а производительность графического процессора примерно вдвое выше.

Есть вариант с чипом M1 Max, который удваивает оперативную память и графический процессор.

Дизайн MacBook Pro также был полностью переработан, теперь с более тонкими лицевыми панелями. Ради тонких рамок пришлось добавить челку, аналогичную той, которая используется у iPhone, но без FaceID, а лишь с веб-камерой 1080p.

HDR-дисплей поддерживает высокую контрастность и максимальную яркость 1600 нит, а также работает на частоте 120 Гц с технологией ProMotion.

MacBook Pro теперь также оснащен портом HDMI вместе с 3-мя портами Thunderbolt 4, устройством чтения SD-карт, MagSafe для магнитной зарядки и портом для наушников. Заряжается ноутбук как через Thunderbolt, так и через MagSafe.

Впервые в линейке появился MacBook Pro 14,2-дюймовым дисплеем наряду с моделью с диагональю 16 дюймов. Разрешение экрана также было существенно увеличено для дисплеев с еще более высоким разрешением.

Общий промышленный дизайн ноутбука также был переработан, он стал более квадратным в соответствии с классическими моделями, но тонким профилем.

Благодаря энергоэффективности Apple Silicon пользователи смогут редактировать видео в формате 8K при питании от аккумулятора – это неслыханно для подобных ноутбуков.

Apple также заявляет, что время автономной работы увеличено в 2-4 раза при выполнении интенсивных задач. Время воспроизведения видео составляет 17 часов для 14-дюймовой модели и 21 час для 16-дюймовой модели. При этом зарядка до 50% емкости занимает всего 30 минут.

14-дюймовый MacBook Pro будет стоить от 1999 долларов, а 16-дюймовый MacBook Pro – от 2499 долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как у MacBook обнаружена серьезная проблема с быстрым износом. В то же время Apple готовит в 2022 году выпустить самый тонкий MacBook Air в истории.