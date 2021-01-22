Apple выпустит самый тонкий MacBook Air в истории [ Редактировать ]
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Apple сейчас активно разрабатывает более тонкую и легкую версию MacBook Air – самого портативного ноутбука компании, которого, казалось бы, тоньше уже не сделать.
Как сообщает Bloomberg, новый компьютер выпустят не раньше второй половины 2021 года или в 2022 году.
Новинка будет включать в себя технологию зарядки Apple MagSafe, которая ранее была удалена из MacBook Air после редизайна 2018 года. Она представляет собой систему магнитной зарядки, которая защищает ноутбук от повреждений – при случайном выдергивании кабеля питания он просто отсоединяется от ноутбука, а тащит за собой весь компьютер.
MacBook Air
Также ноутбук получит новую, более быструю версию мобильного процессора Apple M1 собственного производства, который не будет требовать активного охлаждения. В новой модели будет пара портов USB 4 для подключения внешних устройств.
Apple обсуждала вопрос об уменьшении размера ноутбука за счет уменьшения рамки вокруг экрана, которая останется в прежней диагонали 13 дюймов.
MacBook Air
Текущая модель весит 1,27 килограмм и составляет чуть более 1,2 см в самом толстом месте.
Что касается MacBook Air с 15-дюймовым экраном, то Apple не рассматривает идею выпуска подобной модели.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple скрывала проблемы с MacBook Air, чем вызвала гнев у пользователей. В то же время Apple разрабатывает складной iPhone.
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