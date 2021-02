Серия MacBook славится своей надежностью и долговечностью, за что ее ценят поклонники марки Apple. Однако пользователи новых устройств на процессоре Apple M1 выявили неприятную проблему, которая буквально на глазах изнашивает ноутбуки.

Как сообщают пользователи, модельный ряд MacBook M1, вышедший в 2020 году, чрезмерно использует внутренний SSD, что делает его износ очень быстрым.

Это обнаружил пользователь Twitter под псевдонимом @never_released, который показал, как его SSD-накопитель износился на 3% всего за два месяца – это очень быстро.

M1 Mac SSD update… Apple, this is NOT okay. Especially as the internal SSD isn’t replaceable. The machine is just a bit over 2 months old. pic.twitter.com/xqlSMjxwTa

Другие владельцы после проверки отчета о системе своих MacBook тоже отметили аналогичный повышенный износ. У некоторых пользователей износ SSD уже составил целых 33%.

Выяснилось, что при обычном использовании MacBook, его встроенный SSD может выйти из строя в два раза быстрее, чем на более старших моделях с процессором Intel.

Поскольку твердотельные накопители основаны на микросхемах, а не на механических деталях, все они имеют заранее определенный срок службы в зависимости от того, сколько они используются для записи и чтения данных.

2TB 16GB model. 3% used.



That means that for a 256GB model, proportionally, you'd expect ~30% usage.



If this is accurate, some of these machines aren't going to last half a year to 100%.



And that's a 16GB model. 8GB should be worse.



Holy shit. https://t.co/9HcmaYgJPT