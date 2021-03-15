MacOS хоть и безопаснее Windows, но даже у нее есть "дыры" Источник: Unsplash

В мире технологий существует устоявшаяся вера в то, что "компьютеры Apple Mac – самые надежные и безопасные". Якобы, у macOS все настолько идеально, что им не страшны вирусы.

Однако на практике все далеко не так. Компания по безопасности Malwarebytes в одном только 2020 году обнаружила несколько новых угроз, специально нацеленных на Mac. При этом для macOS уже давно существует опасное вредоносное ПО.

Но правда ли, что Mac все же менее уязвимы, чем компьютеры с Windows?

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У Mac действительно есть множество встроенных функций, которые могут стать мощным инструментом в борьбе с вредоносными программами. Эти функции поставляются с каждым Mac по умолчанию. Но действительно ли нужно устанавливать стороннее антивирусное программное обеспечение?

Digital Trends решили узнать у экспертов, как правильно использовать macOS на MacBook и компьютерах iMac и Mac Pro, а также нужен ли им антивирус. Спойлер: нужен.

Уязвимости в системах Apple

Вера в то, что Mac достаточно устойчивы к вредоносным программам, – это не праздный фанатизм. Компьютеры на Windows составляют примерно 90% мирового рынка, что делает их гораздо более привлекательной целью для хакеров и производителей вредоносных программ.

У Mac действительно есть несколько замечательных встроенных инструментов, которые обеспечивают хорошую первичную оборону от разнообразных атак.

Например, когда вы загружаете приложение из Интернета, ваш MacBook или iMac сравнивает его со списком известных вредоносных приложений с помощью встроенной системы XProtect. Он работает незаметно в фоновом режиме, то есть не требует обслуживания или активации и не замедляет работу вашего Mac, в отличие от Windows Defender, который все же немного "съедает" системных ресурсов.

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Между тем, Gatekeeper предотвратит открытие приложения без вашего разрешения, если оно не было подписано цифровой подписью Apple, как безопасное.

Недавно Apple даже начала принудительно заверять приложения, чтобы они могли доказать, что они заслуживают доверия.

Кроме того, все приложения изолированы в "песочнице", что означает, что они могут делать только то, для чего предназначены, без доступа к критически важной системной инфраструктуре и настройкам.

Но, как и в любой системе защиты, у нее есть бреши. Уровень безопасности macOS полагается на то, что Apple добавляет карантинные теги к подозрительному или явно вредоносному программному обеспечению, что, в свою очередь, приводит к появлению диалогового окна с предупреждением, которое вы видите, когда пытаетесь их открыть. Увы, достаточно неосторожно согласиться с запуском потенциально опасного приложения, и оно получает полный доступ к устройству.

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Кроме того, список сигнатур вредоносных файлов XProtect далеко не полный. Томас Рид, директор Mac & Mobile в компании по обеспечению безопасности Malwarebytes, объяснил, что программа проверяет файлы только на соответствие 94 правилам. Это количество "крошечная часть, найденных в любом более мощном антивирусном движке".

Кирк МакЭлхерн, автор статей о вредоносных программах, занимающейся безопасностью Mac, согласен с тем, что XProtect отслеживает лишь "несколько разновидностей вредоносных программ".

А как насчет новых функций безопасности в macOS Big Sur?

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Apple заявляет, что в новой операционной системе приложениям потребуется разрешение для доступа к документам, файлам рабочего стола, iCloud Drive и внешним дискам, а также обещает повышенную безопасность благодаря специальному чипу T2 на новых компьютерах Mac.

Однако Рид до сих пор не верит, что этого достаточно. Он объяснил, что Gatekeeper по-прежнему не будет выполнять проверку подписи для приложений, не помещенных в карантин, при запуске, что означает, что злоумышленник может вмешаться в легитимное приложение, и ему все равно будет разрешено работать на macOS.

Сильна ли нагрузка?

Apple MacBook хорошо справляется с любой нагрузкой

Допустим вы поставили антивирус на MacBook, вероятно, они будут создавать ненужную нагрузку на Mac, замедляя их работу. МакЭлхерн считает, что это беспокойство преувеличено.

"10 лет назад аргумент о том, что антивирусное ПО может замедлить работу вашего Mac, в некоторых случаях имел определенное значение. Но современные Mac обычно обладают достаточной мощностью, чтобы антивирусное программное обеспечение могло защитить вас без какого-либо заметного ущерба для скорости Mac", - объясняет эксперт.

Однако встроенные системы защиты Apple плохо справляются с обнаружением рекламного ПО и потенциально нежелательных программ, которые являются "самыми распространенными" угрозами для пользователей Mac.

Кто слабое звено?

Главный недостаток Apple Mac

Томас Рид называет самое слабое звено в использовании компьютеров - беспечных пользователей. Зачастую пользователи не читают предупреждений об установке потенциально опасного ПО, которые обманом маскируются под обычные приложения, но встроенная система защиты и антивирусы несколько раз предупреждают о потенциальной угрозе.

Эксперт по безопасности МакЭлхерн утверждает, что недостаточно полагаться только на системы, внедренные Apple. Например, Gatekeeper хоть и может блокировать приложения, созданные сторонними или ненадежными разработчиками, пользователь может легко обойти его парой щелчков мышью и вводом пароля пользователя перед установкой.

Обе точки зрения затрагивают самую суть самой большой уязвимости в системе безопасности Mac: нас с вами. Люди – существа, склонные к ошибкам, открытые для манипуляций или просто лени.

В таких случаях ни уровни встроенной безопасности вашего Mac, ни сторонние антивирусные приложения не могут предложить 100% защиту.

Ставить антивирус или нет?

Безусловно, рядовому пользователю следует установить антивирусное программное обеспечение на свой MacBook или iMac. Быстрое и эффективное антивирусное приложение –жизненно важный инструмент для обеспечения безопасности.

Однако остаются разного рода кибератаки. Чтобы защититься от всех угроз, со стороны пользователя потребуются согласованные усилия для отслеживания действий и потенциальных вторжений, которые они могут вызвать.

Например, никогда не устанавливайте приложения, загруженные из непроверенных сайтов или скачанные из торрентов, если вы не знаете, что они собой представляют.

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Антивирусное программное обеспечение является более надежным фильтром для угроз и устраняет слабые места, когда ваше здравое суждение терпит неудачу, отлавливая кибератаки, ускользающие от вашей бдительности.

Допустим вы поставили антивирус на MacBook, вероятно, он будет создавать ненужную нагрузку на Mac, замедляя его работу. МакЭлхерн считает, что это беспокойство преувеличено.

"10 лет назад аргумент о том, что антивирусное ПО может замедлить работу вашего Mac, в некоторых случаях имел определенное значение. Но современные MacBook обладают достаточной мощностью, чтобы антивирусное программное обеспечение могло защитить пользователей без какого-либо заметного ущерба для скорости Mac", - объясняет эксперт.

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