У Верховній Раді зранку нардепи обрали віце-спікера і вже потому узялися виправляти помилки в законі про олігархів. Детальніше про початок сесійного тижня у парламенті готова розказати Ксенія Барвіненко. Ксеніє, вітаю, тобі слово.

Вітаю! Сьогодні в парламенті можна відчути ефект дежавю, адже на порядку денному знову - спікеріада та деолігархізація. Щоправда, тепер обирали віце-спікера і антиолігархічний закон просто розблоковують. Обрання віце-спікера почалось зі спроби усунути нового Голову парламенту Руслана Стефанчука.

Депутати від європейської солідарності заявили, що Стефанчук порушив регламент напередодні на погоджувальній раді, мовляв не поставив на голосування порядок денний. Іронічно, що саме з цієї причини звільнили колишнього спікера Ради Дмитра Разумкова. Утім до голосування за відставку Стефанчука справа не дійшла, депутати не надали заяви від двох фракцій, як того вимагає регламент.

Тож Стефанчук залишився на місці, і депутати взялися за вакансію віце-спікера. Було два кандидати - Софія Федина від "Європейської солідарності" та Олександр Корнієнко від "Слуг народу". Інтриги не сталося - традиційно монобільшість і депутатські групи підтримали кандидатуру Корнієнка. Він обіцяє модернізувати регламент ради і закликав депутатів подавати свої пропозиції.

Давайте почнемо завтра це робити…дуже багато законопроектів залишаються на папері.

Модернізувати хочуть і сервісні служби, автобазу парламенту. А ще Корнієнко хоче осучаснити парламентські ЗМІ і зробити роботу інших медіа в парламенті комфортнішою.

Олександр Корнієнко - голова партії "Слуг", заступник голови фракції, а ще Голова підкомітету з питань організації державної влади. Чи потягне таке навантаження? "Слуги" ще минулого тижня запевняли, що так. Тож тепер в оновленому складі президії депутати нарешті перейшли до порядку денного, а там першим питанням - деолігархізація.

Депутатам треба проголосувати 12 постанов, які блокують підписання антиолігархічного закону, і усунути помилку в ньому. Нагадаю, під час голосування депутати ухвалили одразу три норми в одній статті про те, хто буде визначати олагархів - РНБО чи НАЗК. Тепер депутати хочуть залишити цю функцію Радбезу і віддати законопроект на підписку до президента.

Олександр Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради України: