Протитанкові підрозділи - на варті. На кордоні з окупованим Кримом - одному з найбільш загрозливих напрямків, на думку командування об'єднаних сил - українські артилеристи провели навчання. За легендою противник, за підтримки бронетехніки, висадив морський десант в Херсонській області.

На допомогу нашим оборонцям прийшла батарея протитанкових гармат "Рапіра". Калібр 100 міліметрів. Це - надзвичайно високоточні гармати, що влучно знищують броньовану техніку на відстані до трьох кілометрів. На сході країни, під час гарячих бойових дій на початку війни, ворог це переконливо відчув.

Сергій, командир протитанкової батареї ЗСУ:

У нас на озброєнні "Рапіра", яка є найвлучнішою за всі часи протитанкового артилерійського озброєння. Як кажуть в народі: снайперська протитанкова гвинтівка - це саме МТ12 "Рапира".

Сергій Наєв, командуючий об'єднаних сил ЗСУ: