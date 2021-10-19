Міністропад: початок. Попри гучні обіцянки монобільшості провести чистку в лавах Кабміну, кадрові питання на сесію парламенту не виносили. До цього тижня. А вже сьогодні заяву на звільнення написав міністр екології Роман Абрамовський. Залишити урядове крісло хоче за власним бажанням.

Коли його можуть відправити у відставку та яке кадрове рішення вже ухвалили? Розкаже Анна Каменєва.

Крапка в затяжній спікеріаді. Без жодних інтриг - у крісло віцеспікера нардепи посадили Олександра Корнієнка.

Щоправда, тут уже традиційно голосів підкинули дві депутатські групи. Інакше - в "Слуг" би "рук" не вистачило.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Хтось не добіг, хтось не дійшов.

Не добігли, вочевидь, нардепи, і тоді, коли голосували за продовження сьогоднішньої роботи, аж поки всі заплановані документи не пройдуть. Голосів забракло. Тож перший віцеспікер запропонував переголосувати.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Пан Корнієнко грубо порушив регламент. Коли першим голосуванням, яке запропонував в залі, як перший заступник голови Верховної Ради - стало переголосування, те, за що ви тюкаєте попередній парламент 2,5 роки.

Опозиція спробувала відсторонити й спікера.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

В том папірчику, що ви мені дали, жодного підпису немає.

А в перерві до журналістів вийшов щойно обраний перший віцеспікер. Каже - від посади голови партії "Слуга народу" не відмовиться, суміщатиме.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Буду багато працювати, мало спати, але на вихідних буду більше спати. Ми обговоримо оновлення певне нашого формату роботи, створення допоміжного такого органу. Частину функцій з керівництва партією, яку зараз я виконую, частину цих функцій ми зможемо туди делегувати.

І вирішуватимуть це на з'їзді партії у листопаді. Там же, подейкують, можуть і визначити долю ексспікера Дмитра Разумкова. Мовляв, коли став головою парламенту, вийшов із фракції. А це привід - позбавити його депутатського мандата. Та сам Разумков переконує - він і досі член монобільшості.

Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний:

29 серпня 2019 року я вступив у фракцію "Слуга народу", після цього я став головою верховної ради, ні рішень фракції про моє виключення, ні заяв про вихід я не писав. За логікою да, дійcно, для багатьох моїх колег - це точно "на жаль", але я є частиною фракції.

Давид Арахамія народний депутат, "Слуга народу":

Я буду це перевіряти з юристами, на сайті Верховної Ради він визначений - позафракційний.

Позафракційною відсьогодні стала й інша "слуга" - Людмила Буймістер. Її виключили із монобільшості - бо голосувала "проти" закону про олігархів. До слова, опозиція намагалася скасувати ухвалення цього документа. Та всі 12 постанов - провалили. Тепер, кажуть "слуги", його можна підписувати. Та є кілька "але". Хто саме має поставити підпис? Слуги переконують, що нинішній спікер - Стефанчук. А опозиція - що колишній - Разумков.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Вони можуть навіть не у Стефанчука, там у Миколи Тищенка підписати, чи Корявченка. Тут вже немає різниці хто буде тут, у цьому випадку, підроблювати документи. Підписати цей закон може спікер, який був головою парламенту на момент голосування цього закону.

Та ще більше опозицію хвилює - який же текст подадуть на підпис. Адже досі незрозуміло - хто ж вестиме реєстр олігархів - РНБО чи НАЗК. Бо ці дві взаємовиключні поправки - ухвалені.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Це треба переголосовувати в сесійній залі. Якщо в одній статті ви пишете, що треба йти направо, а в другій, що треба йти наліво, ну так неможливо. Людину розірве. Треба з цим законом щось робити.

Чи буде переголосування - вирішить спікер, коли отримає фінальний текст закону від профільного комітету. А от від іншого комітету, бюджетного, нардепи чекають презентації проєкту держкошторису на наступний рік. Уже завтра його розглядатимуть у першому читанні.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Для нас принципиально чтобы были учтены наши правки, которые касаются, это в первую очередь, выплат на детей. Мы категоричсеки против обрезания, которое было сделано последние семь лет по выплате на новорожденых детей. Мы дали правку по увеличению этих выплат до 200 тысяч за тертьего ребенка, 150 - за второго, 100 - за первого ребенка. Если наши социальные правки не будут учтены, мы голсоовать за бюджет не будем.

А в четвер, вочевидь, нардепи займуться кадрами. Урядовими. Першим на вихід - міністр екології. Роман Абрамовський сам написав заяву на звільнення. За власним бажанням. Та чи є в монобільшості кандидат на заміну? Поки що - інтрига.