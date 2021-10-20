НБУ снизил курс доллара до минимума [ Редактировать ]
Официальный курс гривны к доллару на 20 октября установлен на уровне 26,27 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,08 гривен за доллар.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,272 гривен за 1 доллар (-0,0636 грн). При этом курс доллара на 19 октября составляет 26,3356 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты. Читайте также о том, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар
В Украине подтвердили 18 912 новых случая коронавируса и почти 500 смертей
В ноябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников