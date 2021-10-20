Лукашенко заявив про запуск білоруської вакцини проти ковіду [ Редактировать ]
У Білорусі планують випустити вакцину проти COVID-19 власного виробництва.
Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці" - це цитата.
Але додав, що препарат розпочнуть випускати аж в 2023 році.
Нагадаю, раніше Лукашенко називав коронавірус "психозом".
І рекомендував білорусам "труїти вірус горілкою та лазнею", а також "частіше дихати димом від багаття".
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Олександр Лукашенко стверджує, що "вакцина вже в пробірці".
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Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати.