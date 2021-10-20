Після скандальної спікеріади Верховна Рада почала бюджетну епопею. Загалом, правок до головного кошторису на наступний рік - понад три тисячі. Як і коли нардепи збираються з ними упоратися - розкаже Ксенія Барвіненко.

Стабільна гривня, долар за 28 і 6, мінімальна зарплата - 6 700, рекордне зростання ВВП до трьох із половиною відсотків і зменшення держборгу. А ще 193 мільярди гривень - на медицину. З них 22 - на боротьбу з ковідом і шість мільярдів - на вакцини. Планують підвищити зарплати лікарям - обіцяють від 20 тисяч гривень. Це головні показники бюджету на наступний рік, який презентували в парламенті ще місяць тому. Увесь цей час депутати готували свої поправки, тож "хотілок" назбиралося...

На рекордну суму - 86 трильйонів, це по суті ще 57 бюджетів

Півтори тисячі поправок врахували одразу. Інші - розглядатимуть за місяць, у листопаді.

Леся Забуранна, народний депутат, "Слуга народу":

Ми спостерігаємо у наявному проєкті бюджету дуже багато позитивних тенденцій, ми бачимо зниження дефіциту бюджету, ми бачимо те, що підвищується дохідна частина.

А от у членів Рахункової палати, оптимізму менше, ніж у "слуг".

Валерій Пацкан, голова Рахункової палати України:

Уряд прогнозує зростання ВВП на 3,8%, за нашою оцінкою - це дещо оптимістично. Таке зростання може не відбутися у 2022 році. Номінальний прожитковий мінімум на одну особу зросте на 8,2% до 2 589 гривень, але реально прожитковий мінімум зросте лише на 2%. 571 млрд гривень запозичень у наступному році повністю підуть на погашення та обслуговування державного боргу. Це майже третина всіх надходжень у бюджет, але є ризики, що заплановані позики не вдасться залучити у повному обсязі.

Та й опозиція не побачила обіцяних "покращень". Ні реального збільшення фінансування оборони, ні тарифних компенсацій.

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

Вони, щоб показати загальну суму, що в нас таке велике збільшення, просто показали всіх, кого знаєте так - хто має прогони, якісь спецзвання, хто займається там на вулиці обороною.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

В бюджеті немає жодних коштів, жодних, я вам кажу, які могли б бути спрямовані на компенсацію різниці в тарифах в допомоги місцевим бюджетам у зв'язку з ситуацією з житлово-комунальними послугами. І ціною на енергоносії, в першу чергу - на газ.

А в Мінфіні обіцяють: грошей на деякі проєкти можуть додати, але є умова.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Додаткове фінансування розвитку територій, інфраструктурних проєктів, розвитку аеропортів, протиковідні заходи, реалізацію програми "Питна вода України", розвиток проєктів соціальної сфери, за умови схвалення парламентом законопроєкту 5600 - це цілком реально.

5600 - це податкові зміни. У Зе-команді раніше називали законопроєкт "ресурсним" і обіцяли, що він допоможе наповнити бюджет. Та документ і досі не розглянули.