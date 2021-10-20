Велетенську рибину виловили біля берегів Іспанії. У сітку потрапила риба-місяць - понад дві тонни завважки та більш як три метри завдовжки. Її намагалися покласти на ваги, однак ті не витримали.

Тож вагу визначили за складом туші та у порівнянні з іншими уловами. Риба-місяць вважається найважчою серед усіх кісткових риб. Цей вид - вразливий і неїстівний. Тому після зважування - здобич відпустили.