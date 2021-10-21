На Ростовской атомной электростанции около Волгодонска произошла утечка пара на парогенераторе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники на АЭС.

Утечка пара произошла на парогенераторе. Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт.

По словам информатора, "утечка произошла из-за микротрещины в трубопроводе парогенератора минувшей ночью".

Трубопровод обследован. Залатать микротрещину пока не удалось.

На Ростовской АЭС заявили, что утечки пара на АЭС не зафиксировано.

Никакой утечки нет. У нас энергоблок №2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке. Нарушений не зафиксировано.

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В Telegram-канале "Росэнергоатома" 19 октября сообщалось, что энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта.

В настоящее время энергоблок находится на номинальном уровне мощности.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска, в 250 километрах от Ростова-на-Дону. Станцию начали строить в конце 1970-х годов, в 1990-х годах строительство заморозили и возобновили в 2000-х. Второй энергоблок был принят в эксплуатацию в 2010 году.

На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.

Как сообщали "Подробности", в конце сентября энергоблок №4 Калининской атомной электростанции в Тверской области остановлен из-за срабатывания автоматики.