ЧП на Ростовской АЭС: что известно [ Редактировать ]
Источник: Росэнергоатом
На Ростовской атомной электростанции около Волгодонска произошла утечка пара на парогенераторе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники на АЭС.
Утечка пара произошла на парогенераторе. Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт.
По словам информатора, "утечка произошла из-за микротрещины в трубопроводе парогенератора минувшей ночью".
Трубопровод обследован. Залатать микротрещину пока не удалось.
На Ростовской АЭС заявили, что утечки пара на АЭС не зафиксировано.
Никакой утечки нет. У нас энергоблок №2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке. Нарушений не зафиксировано.
В Telegram-канале "Росэнергоатома" 19 октября сообщалось, что энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта.
В настоящее время энергоблок находится на номинальном уровне мощности.
Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска, в 250 километрах от Ростова-на-Дону. Станцию начали строить в конце 1970-х годов, в 1990-х годах строительство заморозили и возобновили в 2000-х. Второй энергоблок был принят в эксплуатацию в 2010 году.
На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 - в 2010 году, №3 - в 2015 году, №4 - в 2018 году.
Как сообщали "Подробности", в конце сентября энергоблок №4 Калининской атомной электростанции в Тверской области остановлен из-за срабатывания автоматики.
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