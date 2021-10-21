Перекрити "білоруський маршрут"! Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею. А Литва та Латвія разом із Варшавою просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Який фактично переправляє біженців до країн ЄС. Про нову міграційну кризу, з якою нині має справу Євросоюз, - розкаже Тетяна Логунова.

Німецьке містечко Айзенхюттенштадт, що на кордоні з Польщею, уже кілька тижнів благає офіційний Берлін про допомогу. Тут міститься табір для біженців, які нелегально прибувають до Німеччини так званим "білоруським маршрутом".

Тобто, прилітають у Мінськ, за сприяння білоруських силовиків переходять польський чи литовський кордони і опиняються на території ЄС. За останні кілька місяців цим маршрутом до Німеччини прибули понад п'ять тисяч мігрантів. Переважно з Іраку, Афганістану та Сирії.

Як зупинити наплив біженців і не допустити нової міграційної кризи - ці питання сьогодні обговорювали на засіданні німецького уряду. Напередодні наради ширилися чутки, що Німеччина планує забути про "шенген" і запровадити на кордоні з Польщею тимчасовий контроль. Утім, цього не сталося. Політики домовилися лише посилити перевірки.

Про ухвалені заходи боротьби з напливом мігрантів розповів міністр внутрішніх справ Німеччини. Серед них - спільні рейди німецьких і польських силовиків у прикордонних районах.

Горст Зеєгофер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Використання мігрантів, як політичної зброї, це форма гібридної загрози. І це проблема, яку ми можемо розв'язати тільки спільно. Коли хтось намагається вирішувати політичні конфлікти за рахунок мігрантів, тисне у відповідь на санкції, Захід має діяти рішуче. Інакше від цього виграє третя сторона.

Свої кордони з Білоруссю укріплюють Польща, Латвія та Литва. А лідери цих країн закликають ЄС посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн Євросоюзу. Йдеться, передусім, про заходи впливу на авіакомпанію "Белавіа", на літаках якої мігранти прилітають у Мінськ.

Частину свого флоту перевізник орендує в європейських компаній, і офіційний Брюссель може заборонити такий лізинг. Очікується, що це питання докладніше розглянуть на саміті ЄС. Він стартує завтра і триватиме два дні.