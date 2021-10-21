Юрий Бойко проведет совещание с руководством Полтавских областной и городской организаций ОП-ЗЖ [ Редактировать ]
Юрий Бойко проведет совещание с руководством Полтавских областной и городской организаций ОП-ЗЖ. Об этом сообщила пресс-служба Юрия Бойко.
"На следующей неделе я планирую провести совещание с руководством Полтавских областной и городской организаций "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олегом Сазоновым, Ильей Кивой и другими коллегами-партийцами", - цитирует пресс-служба Юрия Бойко.
Политик выразил уверенность, что ситуация разрешится.
"В области сложилась непростая ситуация, вызванная внутрипартийной конкуренцией и поведением ряда депутатов разных уровней. Такое случается в любой политической силе, которая привержена принципам демократии. При этом, вопроса об исключении кого-либо из рядов ОП-ЗЖ в повестке нашей политсилы никогда не было, это ложь. Разберемся!" - процитировала Юрия Бойко пресс-служба.
по теме
Власть устроила судилище над Виктором Медведчуком для того, чтобы отвлечь внимание общественности от скандалов и кризисов, в которых она погрязла
"Слуги народа" своими антиконституционными действиями погрузили страну в политический кризис
Народный депутат заявил, что вопрос об исключении Ильи Кивы из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" даже не возникал
"Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на том, чтобы проект бюджета на 2022 год был пересмотрен и стал социально ответственным
Для недопущения коллапса медицинской системы Украины нужно пересмотреть проект бюджета на 2022 год и увеличить финансирование медицины