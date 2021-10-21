Юрий Бойко проведет совещание с руководством Полтавских областной и городской организаций ОП-ЗЖ. Об этом сообщила пресс-служба Юрия Бойко.

"На следующей неделе я планирую провести совещание с руководством Полтавских областной и городской организаций "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олегом Сазоновым, Ильей Кивой и другими коллегами-партийцами", - цитирует пресс-служба Юрия Бойко.

Политик выразил уверенность, что ситуация разрешится.

"В области сложилась непростая ситуация, вызванная внутрипартийной конкуренцией и поведением ряда депутатов разных уровней. Такое случается в любой политической силе, которая привержена принципам демократии. При этом, вопроса об исключении кого-либо из рядов ОП-ЗЖ в повестке нашей политсилы никогда не было, это ложь. Разберемся!" - процитировала Юрия Бойко пресс-служба.