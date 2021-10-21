Монобільшість провалила левову частку поправок до головного кошторису [ Редактировать ]
Другий бюджетний день - без рішення. Верховній Раді не вдалося ухвалити головний кошторис країни в першому читанні. Усе через велику кількість поправок. Депутатам просто забракло часу, тож продовжать завтра. Загалом до документа - близько трьох тисяч поправок на понад 80 трильйонів гривень.
Зазначу, що доходи всього бюджету трохи більше за трильйон. Половину поправок Мінфін врахував, ще півтори тисячі - депутати розглядатимуть у залі. У народних обранців багато зауважень - вимагають зменшити видатки на Офіс Президента, СБУ та Генпрокуратуру. Натомість докинути грошей на медицину, освіту, пенсії та армію. Утім, монобільшість - більшість поправок провалила.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Моя поправка - 416, 417, про збільшення прожиткового мінімуму, збільшення мінімальної пенсії. Про 13 пенсію. Я пропоную дати гідну зарплату українському вчителю. Насправді він кує майбутнє України. Пропоную збільшити видатки на оборону на 132.5 мільярди гривень задля підвищення військовослужбовцям ЗСУ, а також збільшення витрат на забезпечення армії сучасним озброєнням.
Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":
Україна витрачає 6% від ВВП - це дуже багато, закон навіть каже - п'ять. Але ми витрачаємо шість, бо розуміємо, що це наша безпека й оборона.
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