Опозиція закликає уряд стабілізувати тарифи та забезпечити людей субсидіями [ Редактировать ]
Не допустити зростання комунальних тарифів і забезпечити людей субсидіями. Таке звернення до Верховної Ради та уряду направили столичні депутати. Борги населення за комірне зростають, бо цифри у платіжках зависокі. А фінансування субсидій із держбюджету - недостатньо, переконані у Київраді. Бо місцеві бюджети самостійно не можуть впоратися з таким навантаженням і потребують дотацій від держави.
Олександр Попов, депутат Київради, "Опозиційна платформа - За життя":
По данным, например, Ассоциации городов Украины - объем выделенных ресурсов на субсидии в этому году составляет дефицит - 20 млрд. Правительство вроде бы согласно с 12. Все это естественно ложится на местные власти. Весной между Ассоциацией городов Украины и правительством был подписан меморандум о том, что местное самоуправление не меняет тарифы, а правительство выделяет компенсацию, так называемую разницу в тарифах. Но до этого времени вопрос не решен.
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