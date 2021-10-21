Не допустити зростання комунальних тарифів і забезпечити людей субсидіями. Таке звернення до Верховної Ради та уряду направили столичні депутати. Борги населення за комірне зростають, бо цифри у платіжках зависокі. А фінансування субсидій із держбюджету - недостатньо, переконані у Київраді. Бо місцеві бюджети самостійно не можуть впоратися з таким навантаженням і потребують дотацій від держави.

Олександр Попов, депутат Київради, "Опозиційна платформа - За життя":