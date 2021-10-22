Рост цен на продукты и коммунальные услуги в нынешнем году привел к тому, что выжить на минимальные зарплаты и пенсии стало невозможно, и повышать их нужно гораздо серьезнее, чем планирует правительство. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя предстоящее рассмотрение проекта бюджета в Верховной Раде.

"Мы каждый день видим в магазинах, как растут цены на самые необходимые продукты. Видим, как растут суммы в платежках за услуги ЖКХ. Инфляция в нынешнем году бьет все рекорды последних лет, из-за чего выжить на минимальные зарплаты и пенсии стало совсем нереально. 1854 гривни, из которых половину нужно заплатить за квартиру, - это не прожиточный минимум, а жестокая насмешка над людьми. Минимальные стандарты нужно повышать гораздо серьезнее, чем это предусматривает проект госбюджета от правительства", - заявил политик.

Он напомнил, что в парламенте зарегистрированы законопроекты от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые позволят ускорить рост экономики и, тем самым, создать дополнительный ресурс для повышения социальных стандартов.

"При комплексном решении социально-экономических вопросов есть реальная возможность помочь нашим самым бедным гражданам выжить в условиях постоянно растущих цен. Поэтому наша фракция предлагает повысить минимальную пенсию до 3616 гривен уже с 1 января 2022 года, до 3728 гривен с 1 июля и до 5500 гривен с 1 декабря будущего года" - сообщил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также, по словам народного депутата, должна быть повышена минимальная зарплата: с 1 января 2022 года - до 7000 грн, с 1 июля - до 7500 грн, с 1 декабря - до 8500 грн.

"Парламент обязан принять эти поправки к проекту бюджета. Это не пожелание, это наш долг - долг каждого депутата и каждой фракции - перед людьми, который нас избрали", - резюмировал Юрий Бойко.