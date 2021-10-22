Українці досі можуть вільно подорожувати Європою [ Редактировать ]
Попри загрозливу ковідну статистику, українці досі можуть вільно подорожувати Європою. У Брюсселі переглянули перелік держав, які входять до так званої "зеленої зони". І лишили в ньому Україну, - повідомляє кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк. Євросоюз оновлює цей список що два тижні та коригує - залежно від епідемічної ситуації.
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