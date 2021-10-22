Латвійці позбавили ліцензії російськомовний канал [ Редактировать ]
У Латвії - через систематичні порушення - позбавили ліцензії російськомовний "Перший балтійський канал". Раніше мовника штрафували за недотримання умов ліцензії - зобов'язання транслювати 51% європейських передач.
Вагомим аргументом стала програма, в якій містилася інформація про те, що Covid - не вельми заразний, і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець. А це, на думку регулятора, загрожує громадському здоров'ю.
по теме
Раніше канал штрафували за порушення умов ліцензії, за недотримання зобов'язання транслювати 51% європейських передач.
Раніше канал штрафували за порушення умов ліцензії, за недотримання зобов'язання транслювати 51% європейських передач.
Автор звернення, телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк, пропонує пускати до країни лише тих артистів, які публічно виступили проти російської агресії.
Разнузданный шабаш вокруг памяти павших в Великой Отечественной войне, устроенный мэром Садовым, его стремление торговать останками героев - это постыдное преступление перед совестью и моралью, новый уровень низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, еще не опускалась. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ
Усередині перебувало 17 робітників. Ніхто не вижив. Локалізувати загоряння намагалися 170 рятувальників. Кажуть: збереглися окремі частини конструкції.
Французский юрист, преподаватель коммуникационного права в Celsa Алексис Гуедж проанализировал решения украинских властей о закрытии информационных телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne