У Латвії - через систематичні порушення - позбавили ліцензії російськомовний "Перший балтійський канал". Раніше мовника штрафували за недотримання умов ліцензії - зобов'язання транслювати 51% європейських передач.

Вагомим аргументом стала програма, в якій містилася інформація про те, що Covid - не вельми заразний, і від нього можна вберегтися, вживаючи в їжу оселедець. А це, на думку регулятора, загрожує громадському здоров'ю.