У Росії стався вибух на заводі синтетичних волокон [ Редактировать ]
Вибух пролунав на заводі синтетичних волокон поблизу російського міста Рязань. На території підприємства був цех із виробництва пороху - там виникла пожежа.
Усередині перебувало 17 робітників. Ніхто не вижив. Локалізувати загоряння намагалися 170 рятувальників. Кажуть: збереглися окремі частини конструкції. Але всередині цеху ніщо не вціліло.
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