Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов десяти стран. Об этом сообщает РИА "Новости".

Персонами нон грата объявят послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата.

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Причиной для такого шага стало письмо дипломатов с призывом освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу.

Осман Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами.

Зимой прошлого года он был оправдан по делу о беспорядках в стамбульском парке Гези, недалеко от площади Таксим в 2013 году. Однако турецкая прокуратура сразу же выдала новый ордер на арест Кавалы из-за обвинения в участии в попытке госпереворота, которая произошла летом 2016 года.

Напомним, что Турция не признала проведенные в оккупированном Россией Крыму выборы в Государственную думу. МИД Турции заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и считает незаконным аннексию Крыма.